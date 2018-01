Salvador anuncia recorde de patrocínio para carnaval

A dois meses do carnaval, a prefeitura de Salvador anunciou na noite de ontem que a captação de patrocínios oficiais para a festa já é a mais alta desde que foi montado um projeto de comercialização de cotas para a folia, há quatro anos. De acordo com a administração municipal, três das quatro principais cotas, vendidas a R$ 3,1 milhões cada, foram compradas pela Nova Schin - que chega ao décimo ano consecutivo de apoio oficial -, pela Petrobras e pelo Itaú, que patrocinam a festa pela terceira vez. A cervejaria e o banco também já reservaram cotas para o carnaval de 2011.

Apenas com as três, a captação de investimentos chega a R$ 9,3 milhões, 24% a mais que os R$ 7,5 milhões arrecadados para a folia deste ano. Em 2008, empresas investiram R$ 8,6 milhões na festa, a maior captação que havia sido conseguida antes. A diferença está no valor das cotas, que custaram R$ 1,85 milhão no ano passado. "Fizemos um novo planejamento que vai deixar a exposição das marcas ainda maior", justifica Antonio Barreto Júnior, do consórcio OCP-Mago, responsável pela comercialização das cotas.

O quarto lote ainda está em aberto, mas a expectativa do consórcio é que seja fechado nos próximos dias. Também são esperadas para as próximas semanas assinaturas de acordos de cotas menores de publicidade. A meta da prefeitura é conseguir R$ 15 milhões de empresas para ajudar a bancar a festa - que custa à administração municipal, entre serviços de infraestrutura, fiscalização e limpeza pública, cerca de R$ 30 milhões. Segundo a prefeitura, a arrecadação tributária direta obtida nos dias de carnaval chega a R$ 6 milhões. O investimento restante sai do orçamento municipal.