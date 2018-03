Salvador comemora a festa Bom Jesus dos Navegantes Cerca de 200 embarcações, segundo a Irmandade de Bom Jesus dos Navegantes, participaram, na manhã desta segunda-feira, da tradicional procissão marítima em homenagem ao santo, na Baía de Todos os Santos, em Salvador (BA). As comemorações começaram no primeiro dia de 2007 às 8 horas, na Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia, que ficou lotada para a missa em louvor ao protetor dos navegantes. Da igreja, os fiéis levaram a imagem do santo até o cais do Distrito Naval, onde a galeota Gratidão do Mar, construída há 115 anos, a aguardava para comandar a procissão. As homenagens a Bom Jesus dos Navegantes começaram no dia 27 e seguem até domingo, com uma procissão pelos bairros de Boa Viagem e de Monte Serrat.