Salvador tem madrugada violenta e registra primeira morte

SALVADOR – O carnaval de Salvador registrou, na madrugada desta segunda-feira, a primeira morte ocorrida nos circuitos da folia da cidade. Identificada como João Carlos Menezes, de 26 anos, a vítima acompanhava a festa nas proximidades da Praça do Campo Grande, no início do Circuito Osmar (Campo Grande), quando foi atingido por um tiro no tórax, segundo a Prefeitura. Ele chegou a ser levado para o Módulo de Assistência à Saúde instalado no Teatro Castro Alves, mas não resistiu ao ferimento. O autor do disparo ainda não foi identificado.

A noite de domingo e a madrugada de segunda-feira foram violentas nos circuitos da folia de Salvador. Foram registradas nove agressões por arma de fogo no Circuito Osmar. Todos os feridos seguem internados, um deles em estado grave. Segundo o balanço da Prefeitura, desde o início do carnaval os feridos por arma de fogo chegam a 16 nos dois circuitos e nos arredores.