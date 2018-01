Salvatore da pátria

A gente percebe o tamanho da encrenca em que o outro se meteu quando ele começa a cobrar nos jornais as regalias de alguém igualmente encalacrado no noticiário. O líder sem-terra José Rainha, por exemplo, quer da Justiça o mesmo tratamento dispensado ao banqueiro Daniel Dantas e, pelo andar da carruagem, logo, logo o delegado Protógenes Queiroz vai pleitear para si boa vontade idêntica do STF. Está na moda apelar para o mau exemplo em defesa própria. Tipo "ou pega todo mundo ou larga do meu pé"! Nessa escala de valores desqualificados, faz todo sentido o novo habeas corpus pedido na segunda-feira para Salvatore Cacciola. Pesa a favor do alvará de soltura o fato de que hoje em dia nem o megafraudador Bernard Madoff está na cadeia. A turma lá de Bangu 8 até brinca com o ex-banqueiro brasileiro dizendo que ele deve ser o único responsável por tudo isso que aí está. Merece a liberdade! ÚLTIMA A SABER A jornalista Glória Maria se deu conta de que está ficando inteiramente por fora do mundo da informação ao descobrir num papo com o governador José Serra na festa de aniversário da Hebe Camargo que o cantor Latino e a socialite Lucília Diniz estão se conhecendo há um tempão. Parece que até o Geraldo Alckmin já sabia! Momento oportuno O STF decide na sessão de hoje se a rede pública de saúde pode ou não distribuir Viagra pelo SUS. A queda do PIB pode influenciar os ministros favoravelmente à liberação do medicamento. A culpa é da imprensa Está certo que o assunto não é nada excitante, mas teve jornalista que dormiu na entrevista coletiva de Guido Mantega sobre o vexame do PIB no quarto trimestre de 2008. O ministro ficou chateado! Preocupação real Qual o repelente que Camilla Parker Bowles vai usar na Amazônia? Os mosquitos do Rio Tapajós estão na maior expectativa! Menos euforia Amigos de Ronaldo começam a ficar preocupados com tanta festa em torno do Fenômeno. Toda vez que ele fica feliz desse jeito acaba fazendo bobagem. Essa não! A tropa de choque de Renan Calheiros no Senado não teve qualquer envolvimento com a escolha de Rubinho Barrichello pela Brawn GP, antiga Honda. E não se fala mais nisso, ok?! Bom negócio A cantora Rihanna fechou acordo com o namorado, Chris Brown: a próxima surra que ele der nela custará 10 milhões de dólares ao rapper. E pensar que, no tempo de Nelson Rodrigues, elas apanhavam por puro prazer.