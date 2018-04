Samba do espermatozoide doido

Apesar de acostumado à banalização da barbárie na crônica hospitalar que o cerca, tem muito pobre por aí estarrecido com o noticiário sobre um dos consultórios médicos mais bem frequentados de São Paulo. Como maluquices do gênero não rolam em posto de saúde, tem sido grande a dificuldade do povão em entender, por exemplo, que manipulação genética não são as preliminares do estupro científico, ainda que fossem atividades paralelas na clínica em questão. Se já não era fácil decifrar a figura do "especialista em reprodução humana", piorou muito a compreensão popular dos fatos depois que as investigações avançaram no sentido de denunciar um "banco clandestino de espermatozoides", praticamente anexo à safadeza relatada por mais de 50 vítimas de violência sexual. Nem nas devassas contra os estabelecimentos do empresário Oscar Maroni a riqueza de detalhes sórdidos é tão constrangedora. Comenta-se nas filas do SUS que o STF negou liminar ao principal acusado no caso com medo de que o médico fizesse mal ao habeas corpus. Cá pra nós, faz sentido! PROMESSA É DÍVIDA Matias Defederico, que saiu de Buenos Aires com a fama de "o novo Messi", chegou a São Paulo dizendo que quer ser "o novo Tevez" no Corinthians! Contanto que não vire "o novo Souza", pra Fiel tá ótimo! A INVEJA É UMA... Quando, afinal, Lula vai escrever uma cartinha pro Eduardo Suplicy? O ciúme do Mercadante vai acabar levando o senador a cometer uma loucura no Congresso! Tomara, né? Faz todo sentido para os fãs de Belchior a hipótese de abdução para explicar o desaparecimento do cantor. O José Mayer fez um personagem parecido em A Favorita. Chatice Começa a ganhar corpo em Brasília a tese de que, não fossem as comemorações em torno das efemérides de morte de Euclides da Cunha e Raul Seixas, não estaria acontecendo rigorosamente nada de importante no Brasil. Há controvérsias! Chapa quente A ministra Dilma Rousseff teve outro sonho medonho. Nele, Heloisa Helena era candidata a vice-presidente na chapa de Marina Silva. Já pensou que loucura?! Boa Noite, Cinderela! A julgar pela carga de remédios para dormir que o médico particular de Michael Jackson aplicou no cantor na madrugada que antecedeu o óbito, o rei do pop pode mesmo não estar morto. Talvez esteja só anestesiado. Melhor esperar um pouco mais para enterrá-lo! Obamafolia Imagina se é o Lula que, sete meses após tomar posse, aluga uma casa de US$ 35 mil para passar uma semana de férias com a família numa ilha! Não à toa, Barack Obama anda caindo nas pesquisas de opinião. Classificados Abriram 12 boas vagas na Receita Federal. Só se fala disso em Brasília!