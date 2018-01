Sambódromos e alegorias recebem retoques antes do carnaval

Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo. SÃO PAULO - As escolas do Rio e de São Paulo davam os últimos retoques nos carros alegóricos nesta quinta-feira, 19. As equipes dos sambódromos do Anhembi, na zona norte de São Paulo, e da Marquês de Sapucaí, no centro do Rio, também faziam os últimos preparativos nas passarelas do samba. Veja também: Galeria - Fotos com a preparação no Anhembi Galeria - Fotos com a preparação na Sapucaí TV Estadão - Escolas se preparam para entrar na avenida Blog: dicas para quem quer curtir e para quem quer fugir da folia Especial: mapa das escolas e os sambas do Rio e de SP Homens trabalham no setor de cadeiras do sambódromo da Marquês de Sapucaí, no centro do Rio. Integrante da escola Beija-Flor dá últimos retoques em boneca de carro alegórico.