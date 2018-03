Sandra Cureau diz que está fazendo seu trabalho

Na semana passada, ela propôs ao TSE representações contra o presidenciável José Serra e 3 diretórios tucanos - BA, RS e SP. Serra e o diretório gaúcho são acusados de desvirtuar a propaganda partidária nas inserções de 16 e 21 de junho. Ela pede a condenação no grau máximo previsto na lei: R$ 25 mil. No caso mais recente, disse publicamente que elogios do governador Alberto Goldman em evento oficial configuram abuso de poder político. ''Não pode", afirmou. "Está indicando à população que Serra é a pessoa ideal para governar o País."