Sandro Mabel contraria PR e se lança candidato

Isolado dentro do próprio partido, o deputado Sandro Mabel (PR-GO) lançou ontem sua candidatura à presidência da Câmara, inviabilizando a estratégia do governo de assegurar a candidatura única do petista Marco Maia (RS) ao comando da Casa.

Com o discurso de que é preciso haver debate sobre a sucessão na Casa - já que Maia, até então, era o único postulante ao cargo -, Mabel lançou-se na empreitada sem apoio de seu partido que, semana passada, formalizou apoio à candidatura de Maia num jantar organizado pelo deputado Valdemar Costa Neto.

Preterido no loteamento de cargos no segundo escalão, Mabel afirma contar com o apoio de 130 parlamentares. Ele negou que esteja se lançando candidato para afrontar o Palácio do Planalto.