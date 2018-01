Santa Catarina confirma quinta morte devido às chuvas

Mais uma pessoa morreu em Santa Catarina na manhã deste sábado, 12, devido às chuvas que atingem a região. A quinta vítima fatal no Estado é uma mulher de 68 anos que morreu afogada em Praia Grande. Maria Rita da Silva tentou atravessar com uma carroça uma área alagada na comunidade de Três Irmãs. De acordo com a Defesa Civil, o cavalo que conduzia a carroça se assustou, causando o seu tombamento. Após a queda, a mulher foi arrastada pela enxurrada.

Na terça-feira, outras quatro pessoas morreram após o vendaval em Guaraciaba, no extremo oeste catarinense. Até o momento, 162 mil pessoas foram afetadas em Santa Catarina.

A BR-101, que liga o Estado catarinense ao Rio Grande do Sul, está interditada devido a uma lâmina de água de 30 centímetros que está sob a pista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o nível do Rio Araranguá passou a transbordar na via na quinta-feira.

Pelo menos nove famílias do bairro Barranca, localizado às margens do rio, foram retiradas da área de risco. Somente no município, há cerca de 332 desabrigados e 48 desalojados.

Alguns trechos das Rodovias Estaduais 450 e 449 estão bloqueados em razão das chuvas que atingem o Estado. Os pontos de alagamento no km 35 da SC-450, em São João do Sul, e na SC-449, em Araranguá, impedem o tráfego de carros nos locais.