Santa Catarina deve ter chuva até quarta e situação é crítica

As chuvas devem continuar a atingir o Estado de Santa Catarina até a quarta-feira, 26, diminuindo a intensidade a cada dia, com o retorno do sol, segundo informações da Defesa Civil do Estado. Durante este período, são esperados volumes em torno de 5 e 10mm a cada seis horas, totalizando 40 a 60mm em 60 horas. Em algumas áreas, os valores podem ser um pouco superiores aos previstos. Apesar de diminuir o volume de chuvas, a situação ainda é crítica, pois o nível dos rios continua subindo. No setor leste do Planalto Norte, Litoral Norte, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis o tempo segue instável com muita nebulosidade e condições de chuva, porém, com volumes bem menores do que os ocorridos. O volume de chuva entre sexta-feira , 21, e as 9 horas da manhã de domingo, superou 524 mm em Luiz Alves, 455 mm em Balneário Camboriú, 403 mm em Itajaí e em Itapoá, 300 mm em Blumenau, 254 em São José e 216 em Florianópolis. A maior instabilidade ainda se concentra no Litoral Norte e na parte baixa do Vale do Itajaí, onde os volumes de chuva, embora estejam diminuindo gradativamente, ainda podem ficar em torno de 40 a 60mm nesta segunda. A partir de quarta-feira o sol irá aparecer nestas regiões, ainda alternando com chuva isolada. Nas demais regiões do Estado (Oeste, Meio Oeste, Planalto Sul) o tempo permanece firme com presença de sol e temperatura em elevação. Os ventos continuam intensos de leste e o mar agitado a grosso, com ressaca na costa catarinense. As ondas em alto mar podem atingir picos entre 4 e 5 metros. O mar agitado e mais elevado dificulta o escoamento da chuva pelos rios ao mar em áreas como Itajaí, São Francisco do Sul, o que agrava a situação de alagamentos e enchentes.