Santa Catarina já tem 820 mil afetados pelas chuvas

SÃO PAULO - Subiu para 819.338 o número de afetados pelas chuvas em Santa Catarina, de acordo com informações do boletim divulgado no final da tarde desta sexta-feira, 9, pela Defesa Civil. Trinta e quatro cidades decretaram estado de emergência por conta das enchentes. Outras duas, Brusque e Rio do Sul, enfrentam calamidade pública.

Há mais de 57 mil desalojados (pessoas que tiveram suas residências e foram para casa de parentes ou amigos) e 8 mil desabrigados (pessoas que tiveram suas residências e necessitam de abrigo temporário). Em Guabiruba, um homem de 66 anos morreu. Ele estava trabalhando no telhado de sua casa quando a estrutura desabou. Outra pessoa também morreu no Estado, eletrocutada após o rompimento de um cabo de alta tensão.

Segundo o governo do Estado, os acumulados da chuva das últimas 92 horas já passam de 200 mm em alguns municípios, o que equivale ao valor esperado para o mês inteiro. A principal região atingida é o Vale do Itajaí. Blumenau está com 15 mil pessoas impossibilitadas de voltar para suas residências enquanto Rio do Sul está com 10 mil. Muitas cidades também estão com problemas nos serviços básicos como água, energia, transporte e comunicação.

Até as 16h, dez municípios já haviam recebido alimentação, água potável, colchões e cobertores. Foram disponibilizadas 8 mil cestas básicas para atender os afetados.

Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é que a chuva dê um trégua no final de semana. Tanto em Santa Catarina quanto no Rio Grande do Sul, o tempo ficará entre nublado e parcialmente nublado em todas as regiões dos estados.

Texto atualizado às 21h10.