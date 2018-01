Santa Catarina registra dois atentados durante a madrugada

FLORIANÓPOLIS - Mais dois atentados foram registrados pela Polícia Militar de Santa Catarina nesta última madrugada de domingo, 12. Com as ocorrências, o número de ataques desde o último dia 26 de setembro chega a 108. Duas pessoas também foram presas em uma festa que serviria para arrecadar dinheiro para a facção criminosa PGC.

Os atentados aconteceram na Serra e no Sul do Estado. Às 1h30, em Lages, um agente prisional informou que um carro passou na frente de sua casa. Os suspeitos arremessaram no terreno um coquetel molotov, que chegou a quebrar, mas não pegou fogo.

Em Araranguá, às 2h20, houve uma tentativa de incêndio ao pátio de uma empresa de guinchos, que presta serviços à PM. Um carro foi visto saindo do local abandonando um galão de gasolina em chamas. Um funcionário do local conseguiu apagar o fogo antes de maiores prejuízos.

Na cidade de Balneário Camboriú, o serviço de inteligência da PM identificou uma festa, que seria promovida para arrecadar fundos ao PGC (Primeiro Grupo da Capital). Duas pessoas foram presas, uma delas apontada como o responsável pelas finanças do grupo. Durante toda esta terceira série de atentados, 60 suspeitos já foram presos por envolvimento com os ataques.