A alta umidade relativa do ar associada a uma massa de ar frio e seco que se aproxima da região Sul do Brasil favoreceu a ocorrência de neve em Santa Catarina pela primeira vez neste ano, segundo meteorologistas do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciram/Epagri).

A serra catarinense teve neve de fraca intensidade na madrugada desta sexta-feira, 25, nos municípios de Urubici e Urupema, que ficam localizados na região mais alta do Estado. O fenômeno, de acordo com o Ciram/Epagri, durou cerca de 20 minutos. Não houve acúmulo de neve nas localidades atingidas.