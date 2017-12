Santa Catarina registra temperatura abaixo de zero na madrugada

SÃO PAULO - A madrugada desta terça-feira, 17, registrou temperatura abaixo de zero na região da serra de Santa Catarina, por conta de uma massa de ar frio e seco de origem polar que se estabeleceu no início desta semana no Estado.

Segundo o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciran), houve registro de temperatura negativa e geada na Serra, especialmente no município de Urupema, que registrou -2,7ºC.

Já em Florianópolis, o amanhecer mais frio deste outono registrou 10,5ºC na estação automática da Epagri localizada no bairro do Itacorubi. De acordo com previsão do Ciran, as próximas madrugadas serão frias, porém em menor intensidade, mas ainda com condições favoráveis à formação de geada nas áreas mais altas do estado, especialmente a Serra, além da formação de nevoeiros no final da madrugada e início de manhãs.

Outros municípios também registraram temperaturas baixas durante a madrugada, como é o caso de São Joaquim, com a marca de 3ºC, Campo Belo do Sul, com 3,3ºC, e Itaiópolis, registrando 3,5ºC.

São Paulo. Na capital paulista, a madrugada desta terça-feira foi a segunda mais fria do ano, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou no Mirante de Santana, na zona norte da cidade, 12,6ºC. Na madrugada de segunda-feira foi registrada a temperatura mais baixa do ano, os termômetros marcaram 12,C, de acordo com o CGE.

Nos próximos dias, a massa de ar frio de origem polar e os ventos úmidos do mar continuam a influenciar o tempo na Grande São Paulo. Apesar da quantidade de nuvens diminuir nos próximos dias e haver maior predomínio de sol, as temperaturas permanecem baixas nas madrugadas e ao amanhecer. As mínimas ficam próximas dos 11ºC, enquanto que as máximas não ultrapassam os 22ºC pelo menos até a próxima quinta-feira.