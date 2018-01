Santa Catarina registra três ataques na madrugada desta segunda

Atualizada às 11h33

FLORIANÓPOLIS - Mais três ataques foram registrados nesta segunda-feira, 4, em Santa Catarina, na série de atentados que já dura cinco dias.

Em Navegantes, no litoral norte, um ônibus estacionado em uma rua do bairro Meio Praia teve perda total depois de incendiado durante a madrugada. A Polícia Civil não soube informar a procedência do veículo nem a autoria da ação.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outro ônibus, em Itajaí, foi alvo de tiros de arma de fogo quando passava pelo bairro Cordeiros. Ninguém foi ferido e a polícia investiga se existe relação de bandidos envolvidos na onda de ataques registrados pelo Estado desde o dia 30 de janeiro.

Em Joinville, local da primeira morte de um suspeito das ações criminosas na noite de sábado e cidade com a maior população de SC, um Fiat Uno foi incendiado pela manhã. O incidente ocorreu no bairro Pinheiros, na zona leste da cidade. A cidade lidera em número de ataques, com 12 registros até o momento.

A Polícia Militar encontrou dentro do carro uma garrafa que pode ter sido usada como artefato que originou o sinistro (coquetel molotov), além de um galão que deve ter sido usado para armazenar líquido inflamável. O material foi recolhido e disponibilizado para a perícia.