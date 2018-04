Santa Catarina tem 25 cidades em situação de emergência pelas chuvas

SÃO PAULO - O número de cidades em situação de emergência por causa do grande volume de chuvas em Santa Catarina, no sul do país, subiu para 25 nesta quinta-feira, 1. Há ainda outras duas cidades que decretaram estado de calamidade pública, entre elas Formosa do Sul e Anchieta.

Em boletim divulgado no final da tarde de hoje, a Defesa Civil contabilizou pouco mais de 285 mil afetados. Entre esses, há 7.621 desalojados e outros 872 desabrigados.

Na noite de terça-feira, uma rapaz de 28 anos morreu após um deslizamento de terra na rodovia SC-456, na altura do município de Anita Garibaldi. Em Lages, uma pessoa ficou ferida.

Há diversos municípios nos quais os serviços básicos como água, energia, transporte e comunicação foram afetados. Ao todo, 7.075 residências foram danificadas no estado.

Além das chuvas, os moradores estão enfrentando baixas temperaturas. Na madrugada desta quinta-feira, os termômetros marcaram -3,5ºC em São Joaquim e -5,2 em Urupema. Na capital, Florianópolis, foi registrado mínima de 6,4ºC.

Volume atípico de chuvas. Santa Catarina registrou em agosto de 2011 um dos meses mais chuvosos dos últimos anos, especialmente na faixa leste do estado, onde a chuva foi o dobro e até o triplo do esperado, segundo o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hisrometeorologia (Ciram).

Em Lages e em São Joaquim, o volume de chuvas acumulado no mês foi o maior desde 1965. Em Indaial, Joinville, Major Vieira e Matos Costa, o acumulado superou as marcas de 1998. Já em Campos Novos, os 392,8mm de precipitação registrados neste mês só não foram mais altos do que o recorde em 1928 (485,4mm).