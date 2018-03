Santa Catarina tem 51 cidades em estado de emergência O Estado de Santa Catarina tem 51 cidades em estado de emergência por causa das enxurradas, conforme boletim publicado na tarde desta terça-feira, 25, pela Defesa Civil. O município de Mirim Doce, no Alto Vale do Itajaí, decretou situação de calamidade pública devido à enxurrada que atingiu o município no último final de semana.