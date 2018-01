Santa Catarina tem noite de mais seis atentados

FLORIANÓPOLIS - A chegada de reforços da Força Nacional de Segurança garantiu um pouco de tranquilidade, mas não impediu completamente a ação de criminosos em Santa Catarina. Na noite deste domingo, 5, foram seis atentados. Assim, o número de ocorrências chega na manhã desta segunda-feira, 6, a 90 ataques e 16 apreensões de materiais suspeitos em 31 municípios.

O último atentado aconteceu em Guaramirim, no norte do Estado. Às 3h, desta segunda-feira, um caminhão foi incendiado por um coquetel molotov na frente da casa do dono. A carreta estava carregada de madeira e foi parcialmente queimada.

Em Tubarão, um carro de um civil foi incendiado dentro da garagem, por volta da 1h. Duas horas depois, os policiais voltaram ao local, pois a casa da mesma pessoa estava em chamas. Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio. Ninguém se feriu.

Em Itajaí, um caminhão e um ônibus foram incendiados. O caminhão ficou completamente destruído, mas o coletivo teve apenas danos leves. Em Agrolândia, três ônibus escolares estacionados na garagem foram danificados. Um deles foi incendiado e o fogo se alastrou para outros dois, que foram parcialmente queimados.