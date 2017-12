Santa Catarina tem quatro novos ataques e sexto dia seguido de violência

SÃO PAULO - A onda de violência que atinge Santa Catarina desde segunda-feira,12, completou seis dias neste sábado, 17, com mais quatro ataques em diferentes cidades registrados entre a noite de sexta-feira e a madrugada de hoje, segundo a Polícia Militar. O número de casos, no entanto, é um dos menores desde o começo do surto de atentados, que já atingiu o pico de 16 em um único dia. Desde o começo da semana, houve ao menos 63 ataques, com três suspeitos mortos pela polícia e 47 presos. Outras 64 pessoas, foragidas e não identificadas, foram acusadas por testemunhas e comparsas de terem tido participação nos crimes.

Os episódios mais recentes aconteceram em um período de cerca de quatro horas. O primeiro ocorreu em Florianópolis, às 23h40, quando uma base da PM foi atacada no bairro do Campeche, no sul da ilha. Dois criminosos passaram em uma moto escura, disparam contra o prédio e fugiram. Havia policiais no momento, mas ninguém se feriu.

À 0h45, em São Francisco do Sul, no litoral norte, cinco homens armados incendiaram um ônibus. Eles pararam o coletivo no ponto, renderem o cobrador e o motorista, mandaram os passageiros descerem e atearam fogo no veículo. Um suspeito foi pego com pedras de crack e forte cheiro de gasolina perto do local, segundo a polícia. Os demais fugiram e não há registro de feridos.

À 1h30, um carro foi incendiado dentro do pátio da delegacia de Canelinha, município a cerca de 70 km de Florianópolis. As chamas no Citröen C3, produto de apreensão, acabaram se espalhando e danificaram a placa da delegacia e um aparelho de ar condicionado. Ninguém se feriu e os criminosos fugiram.