SANTANA PARQUE: todo ''família'' No calor: uma pista de gelo é montada para refrescar as crianças. No frio: oito salas de cinema UCI para se aquecer no escurinho O Santana Parque é uma excelente opção para quem mora na região norte. Novato (foi inaugurado em 2007), é um shopping com jeitão família e com atrações interessantes para as crianças, mesmo durante a semana. Além dos eventos sazonais, como a pista de patinação no gelo instalada no piso térreo entre fevereiro e abril, há as opções tradicionais como jogos eletrônicos, piscina com bolinhas, entre outras (leia o minibox). As oito salas de cinema UCI Multiplex demoraram um pouco para serem inauguradas, mas já estão ativas no último andar. Ao lado do cinema há um lounge charmoso para quem tem preguiça de sair de lá e esticar o programa em outro canto (leia o outro minibox). A praça de alimentação, embora novíssima, já tem opções variadas como dois restaurantes asiáticos, o que é um alívio para quem não quer apenas sanduíche. E, falando nos adeptos da vida saudável e boa forma, o shopping já inaugurou sua academia Bio Ritmo. Fundação: 25/10/2007 Área: 26.538m2 Lojas: 180 Salas de cinema: 8 Vagas: 1.200 Estacionamento: R$ 4 (4 horas) 3 R. Conselheiro Moreira de Barros, 2.780, Santana. 2238-3002. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h; praça de alimentação e lazer: 10h/23h). www.santanaparqueshopping.com.br Esconde-esconde O Santana Parque nasceu com problemas em sua infraestrutura. Será que os elevadores ficam tão escondidos do público como um incentivo ao exercício físico? E também ainda não há muitas lojas. Por enquanto, os corredores amplos servem para caminhar. Boa surpresinha O Destino Lounge & Bar, ao lado das salas de cinema, tem um visual agradável. Ao pedir um cafezinho, prepare-se para degustar uma porção de deliciosos sequilhos. Seguindo a pista Bem no meio do shopping, uma pista de autorama no atrai o olhar até dos adultos. E foge do lugar-comum das diversões para crianças. Escolha o seu carro e pronto!