Santos Dumont fecha e passageiros enfrentam longas filas

SÃO PAULO - Passageiros que estão no Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, estão enfrentando longas filas por causa dos atrasos de voos nesta sexta-feira, 9. O aeroporto foi fechado no começo da manhã por causa do mau tempo no Rio e voltou a ser reaberto apenas às 10h25, piorando a situação. Este é o segundo dia seguido que o Santos Dumont fecha por causa do mau tempo no Rio. Mais de 60% dos voos estavam atrasados no Galeão, que recebia parte dos voos do Santos Dumont.

Até às 14h, dos 81 voos previstos, 31 (38,3%) tinham atrasado no terminal e outros 30 (37%) tinham sido cancelados, segundo a Infraero. Parte dos voos foi alternado para o Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, que operava por instrumentos.

O movimento deve aumentar nas próximas horas, por causa do feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. No Galeão, dos 138 voos previstos até às 14h, 85 (61,6%) tinham atrasado, mas nenhum foi cancelado, segundo a Infraero.

Painel mostra os voos atrasados, cancelados e alternados no Santos Dumont. Foto: Fábio Motta/AE

