Santos Dumont fecha pela 3º vez e terminal ainda tem voos atrasados

SÃO PAULO -O Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, fechou para pousos pela terceira vez nesta segunda-feira, 2, segundo informou a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

A operação ficou suspensa entre 19h e 19h50, devido ao tempo chuvoso. Nesse período, as decolagens foram realizadas normalmente. Mais cedo, o terminal fechou para pousos entre 8h30 e 9h50, e, entre 11h30 e 11h45.

Segundo boletim da estatal, das 149 partidas previstas até as 20 horas, 63 (42.3%) registraram atrasos e 46 (30.9%) foram canceladas. Pelo menos 20 voos que deveriam pousar no Santos Dumont foram transferidos para o Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador. No Galeão, dos 170 voos previstos, 92 (54.1%) atrasaram e 5 (2.9%) foram cancelados.