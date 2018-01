Santos Dumont fecha pela terceira vez nesta sexta-feira

SÃO PAULO - O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, fechou pela terceira vez nesta sexta-feira, 9. Às 16h32 os pousos foram interrompidos devido ao mau tempo na cidade. Mais cedo, o terminal aéreo fechou entre 14h15 e 15h18 e, pela manhã, os pousos e decolagens foram interrompidos entre 8h30 e 10h25.

Por causa dos fechamentos e da alta demanda de viagens, por causa do feriado prolongado de Nossa Senhora de Aparecida, os passageiros estavam enfrentando grandes filas e atrasos. Até as 17h40, 18 voos haviam sido alternados para o Aeroporto de Galeão. Das 94 partidas previstas até as 17 horas, 32 sofreram atrasos (34%) e 31 foram canceladas (33%).

O mau tempo prejudicou também os aeroportos de São Paulo, provocando um número elevado de voos atrasados nesta véspera de feriado. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), no Aeroporto de Congonhas, dos 191 voos programados, 101 ficaram atrasados (52,9%) e 17 tiveram de ser cancelados (8,9%). No Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, dentre os 193 voos agendados, 40 registraram atrasos (20,7%) e 12 foram cancelados (6,2%).