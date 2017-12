Santos Dumont fecha por mais de uma hora por conta do mau tempo

SÃO PAULO - O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, ficou fechado para pousos e decolagens das 6h às 7h15 da manhã desta terça-feira, 13, por causa do mau tempo e cinco aterrissagens tiveram que ser transferidas para o Aeroporto Internacional do Rio, o Galeão. O operação foi retomada às 7h15 e o controle do tráfego é feito com o auxílio de instrumentos desde então.

Até as 8h, dos 25 voos previstos, 14 estavam atrasados (56%) e seis (24%) haviam sido cancelados. Os voos transferidos, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), são provenientes de Guarulhos (SP), São Paulo, Belo Horizontes (dois voos) e Aracaju (SE).

O Aeroporto do Galeão opera por auxílio de instrumentos desde as 6h15. Dos 23 voos previstos, cinco haviam sido cancelados até as 8h.