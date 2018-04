Santos Dumont fechará às 22h O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, terá a mesma restrição de horário de funcionamento adotada em Congonhas (SP), das 6 às 22 horas, anunciou ontem a Secretaria Estadual do Ambiente. Além disso, pelo menos outras duas medidas serão condicionadas à liberação da licença de operação, após a ampliação da aeroporto: restrição do volume de passageiros a cerca de 5 milhões por ano e alteração da chamada rota 2, que passa sobre bairros da zona sul. O anúncio foi feito pelo presidente do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Luiz Firmino, após reunião com representantes de pelo menos oito associações de moradores. As medidas serão votadas pelo Inea na segunda. Firmino também afirmou que a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) será multada por operar o Santos Dumont sem licença ambiental por cerca de dois anos. A Infraero não foi localizada para comentar as decisões.