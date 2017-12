Santos Dumont fica fechado para pousos por mais de 1 hora

O Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, reabriu para pousos às 10h05 desta terça-feira, 12, mas ainda operava com auxílio de instrumentos, por volta das 11 horas, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). O Santos Dumont, que concentra os vôos da Ponte Aérea Rio-São Paulo, foi fechado para pousos às 8h40, de acordo com a Infraero. O motivo seria a neblina que sobre a cidade na manhã desta terça. Durante o período de fechamento, as aterrissagens foram desviadas para o Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), que pelo mesmo motivo funciona com o auxílio de instrumentos.