Santos Dumont ficará fechado entre 23h e 6h A partir do dia 23, o Aeroporto Santos Dumont, no Rio, ficará fechado entre 23 e 6 horas. O horário máximo para voos chegarem foi definido em 22h30, com tolerância de 30 minutos. Os que ultrapassarem esse horário vão ser transferidos para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, no subúrbio. A decisão foi anunciada depois de reunião entre a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e o Instituto Nacional do Ambiente (Inea), órgão da Secretaria de Estado do Ambiente. Além disso, a partir de terça-feira a Rota 2 - com aviões sobrevoando oito bairros da zona sul e o centro - só poderá ser usada em 30% do dia.