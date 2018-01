Santos Dumont ganha prazo para adaptação A secretária de Estado do Ambiente do Rio, Marilene Ramos, deu à Infraero maior prazo para cancelar os voos entre 22h e 6h no Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, até que seja feita reunião entre a secretaria, Infraero, Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) e Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) havia decidido multar a Infraero desde segunda-feira em razão do barulho dos aviões. A secretária disse que atendeu a pedido do presidente da Infraero, Murilo Barbosa, que informou ser necessário definir alterações técnicas com Anac e Decea. A primeira notificação do Inea foi feita em 13 de agosto. Na sexta-feira, a Infraero impetrou dois recursos, que foram rejeitados. No início do mês, ela já havia sido multada em R$ 250 mil por não apresentar estudo de impacto ambiental da expansão do terminal.