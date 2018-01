Santos Dumont reabre para pousos depois de duas horas de interrupção

Atualizado às 14h10

RIO - Fechado desde as 10h06 para pousos nesta quinta-feira,7, o Aeroporto Santos Dumont foi reaberto às 12h12 e opera por instrumentos. O motivo do fechamento parcial da pista foi a forte chuva que cai sobre o Rio de Janeiro desde a quarta.

Até as 13h, 32 dos 77 voos previstos para o período no Santos Dumont haviam sofrido algum tipo de atraso (41% do total). Outros 27 voos foram cancelados, um porcentual de cancelamentos de 35%.

Durante o período em que o Santos Dumont esteve fechado para pousos, 12 voos foram transferidos para o Aeroporto Internacional do Galeão, que fica na Ilha do Governador, a 14 quilômetros de distância.