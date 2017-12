São Caetano registra 75 roubos a postos em 6 meses Um adolescente de 15 anos e outros três jovens com idades entre 18 e 21 foram detidos na noite de anteontem, em São Caetano do Sul, no ABCD paulista. Eles são suspeitos de terem participado de assaltos a postos de gasolina na região da Avenida Presidente Kennedy. Segundo a polícia, foram 75 crimes nos últimos seis meses. Um dos rapazes, Josenildo Dantas da Silva, de 21 anos, já foi reconhecido por um frentista. Ele é acusado de atuar em 15 roubos. Segundo os policiais, os ladrões chegavam a pé, rendiam o caixa, levavam o dinheiro e fugiam correndo, para uma rua próxima, onde comparsas esperavam num carro. Eles moram, de acordo com a polícia, a quatro quadras da avenida onde ocorreram os crimes, o que facilitava a fuga. Anteontem, quando os suspeitos foram detidos, às 19h40, eles se preparavam para assaltar o posto mais uma vez, segundo policiais da 3ª Companhia do 6º Batalhão da PM. O garoto de 15 anos e Silva estavam no cruzamento das Ruas Xavantes e Romão Belchior Peres, a 20 metros do posto. Ao verem a viatura, eles teriam dado meia-volta, mas foram parados. Eles não resistiram à prisão e confessaram outros assaltos na região. Silva tem passagem por roubo e formação de quadrilha. Ao ser preso, estava com um revólver calibre 32. Os outros dois detidos, Denis Rocha, de 20 anos, e Felipe Guilherme Vilela Bernal, de 18, estavam em um Gol prata, a uma quadra dali. Os três maiores foram autuados por porte ilegal de arma e formação de quadrilha e estão na Cadeia Pública da cidade. O adolescente vai responder por ato infracional e ficará à disposição da Vara de Infância e da Juventude. COLABOROU HUMBERTO MAIA JÚNIOR