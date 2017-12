Mais duas pessoas que ajudaram no resgate em creche de Janaúba são internadas

BELO HORIZONTE - Uma funcionária e um morador de Janaúba (MG), que ajudaram no resgate às vítimas do incêndio na creche Gente Inocente, foram internados nesse domingo, 8, no hospital da cidade, por inalação de gases.

Os pacientes foram identificados como Valéria Aparecida Borges, de 28 anos, que trabalhava na creche, e Elton Batista de Oliveira, 50 anos, morador do bairro em que ficava a escola.

Valéria e Oliveira estão no Centro de Terapia Intensiva (CTI), mas com previsão de serem transferidas para quartos ainda nesta segunda-feira, 9, segundo a assistente social Dayane Durães, que trabalha no hospital.

Outras 23 pessoas ainda estão internadas em hospitais de Montes Claros e Belo Horizonte: 19 crianças e quatro adultos.

Na manhã desta segunda foi confirmada a morte da nona criança, Matheus Felipe Rocha, de 5 anos, vítima do incêndio na creche. O fogo foi provocado pelo vigia Damião Soares dos Santos, na quinta-feira, 5. Dois adultos morreram na tragédia, o autor do crime e a professora Heley de Abreu dos Santos, de 43 anos.

