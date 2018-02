São José oferece aeroporto como alternativa para São Paulo O prefeito de São José dos Campos, Eduardo Cury (PSDB), cidade situada a 100 quilômetros da Capital, no Vale do Paraíba, está oferecendo o aeroporto local como alternativa aos problemas de superlotação de vôos dos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e o Internacional de Cumbica, em Guarulhos. O vice-prefeito da cidade e também secretário do Desenvolvimento Econômico, Riugi Kojima, e o presidente da Associação Comercial Industrial de São José dos Campos, José de Mello Corrêa, entregaram nesta sexta-feira, 9, em Brasília, o ofício com essa oferta à direção da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), ao Comando da Aeronáutica, ao Ministério da Defesa e à presidência da Infraero, estatal que administra os aeroportos. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia de São José dos Campos, ainda não houve resposta dos órgãos responsáveis pelo setor aéreo brasileiro sobre a oferta de se utilizar o aeroporto da cidade. O ofício destaca a proximidade da cidade à capital paulista e sustenta que o aeroporto dispõe de ampla capacidade técnica operacional, o que permitiria o pouso de aeronaves de grande porte e de operações civis e militares. O documento é assinado, ainda, por representantes da Câmara Municipal, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Infraero e Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba (Codivap). Viracopos O superintendente da Infraero na região Sudeste, Edgar Brandão, disse nesta sexta que a empresa apresentará em dez dias documentos pendentes a pedido da secretaria de Estado do Meio Ambiente sobre a área do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, necessários para que o Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental dê a licença operacional para as obras no aeroporto. Entre as obras está a ampliação do terminal, construção de uma segunda pista e uma estação de tratamento de esgoto.