São Luiz do Paraitinga atrai 120 mil pessoas neste carnaval A cidade de São Luiz do Paraitinga fecha nesta terça-feira seu carnaval batendo um recorde de público, cerca de 120 mil pessoas. A cidade já se tornou um reduto de paulistanos que querem fugir do litoral ou do carnaval de samba e axé. Foram 32 blocos diferentes em cinco dias de folia. Só no bloco Juca Teles foram cerca de 25 mil foliões. Até um casamento entre bonecões João Paulino e Maria Angu foi realizado na noite de segunda-feira durante a passagem do bloco O Caipira. Somente neste bloco cerca de 10 mil pessoas compareceram e foram atrás do bloco. A cidade é conhecida pelas tradicionais marchinhas compostas pelos próprios moradores. Já são mais de mil composições tocadas no carnaval pelas bandas e blocos. Todas com histórias simples da vida pacata da cidade de São Luiz. Nesta terça, o Bloco do Barbosa abre a folia, a partir das 14 horas. Depois sai o Bloco da Pipoca, um dos mais tradicionais da folia da cidade. Este bloco homenageia um morador de São Luiz que é motorista de ônibus, e transporta passageiros de São Luiz para Taubaté e São Paulo.