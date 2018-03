''São mais 30 dias de luta'', diz Lula para animar PT

Logo pela manhã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se antecipou às pesquisas de boca de urna que sinalizariam a possibilidade de segundo turno e preparou um discurso para animar a militância petista a retomar a campanha de Dilma Rousseff (PT).

"Não ganhei no primeiro turno nenhuma eleição", disse, após votar em São Bernardo do Campo, por volta das 10 horas. Lula lembrou as disputas de 2002 e 2006 e enfatizou: "Apenas vai demorar 30 dias a mais de luta e vamos para a disputa."

O presidente gastou 15 minutos dentro da sala onde votou. Depois, foi assediado por uma multidão que se acotovelou nos corredores e no pátio da Escola Firmino Correia de Araújo.

"O que é importante é que a Dilma tem uma performance muito grande. Não é fácil obter 50% dos votos do povo brasileiro no primeiro turno", afirmou Lula. Em seguida, o presidente disse que a candidata "está numa situação muito privilegiada".

Desde o início da campanha, Lula não escondia o desejo de eleger Dilma no primeiro turno. A uma pergunta de um dos humoristas do programa CQC, da TV Bandeirantes, se iria pedir Bolsa-Família ao ficar desempregado, em janeiro, Lula respondeu, confundindo o nome do programa: "Vou trabalhar lá no CQQ." Ao sair, foi saudado por uma multidão que enfrentou a chuva para vê-lo. Um segurança o acompanhou com um guarda-chuva.