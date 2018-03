São Paulo bate recorde de congestionamento em 2007 O índice de congestionamento bateu o recorde do ano na manhã desta quinta-feira na cidade de São Paulo, segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Às 9h30, foram registrados 103 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas na cidade. A marca registrada está mais do que o dobro da média para o horário de 2007, que foi de 46 km. As piores lentidões continuam concentradas nas duas marginais. Na Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, a pista expressa registrava sete quilômetros de lentidão, indo da Rod. Bandeirantes até a Ponte da Casa Verde. Já na Marginal dos Pinheiros, no sentido Interlagos, a pista expressa seguia lenta por quase sete quilômetros, da Castelo Branco até a Ponte Eusébio Matoso, local do acidente com as obras do Metrô. Às 9 horas desta quinta-feira, a cidade registrou o segundo maior congestionamento do ano, com 92 quilômetros de lentidão, sendo que a média para o horário é de 45 quilômetros.