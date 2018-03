São Paulo deve ter dia úmido e nublado nesta terça-feira Uma frente fria associada a um ciclone extratropical avança rapidamente por São Paulo e espalha muita nebulosidade. No norte paulista chove desde cedo. A capital e as demais áreas tem muitas nuvens, aberturas de sol e pancadas de chuva. A máxima chega aos 28 graus na capital e aos 30 graus em São José do Rio Preto. No litoral, a temperatura pode chegar aos 29 graus em Ubatuba. Nesta terça-feira, o dia fica nublado com chuva no litoral. Sol, muitas nuvens e pancadas de chuva no restante do Estado. A temperatura deve chegar aos 28 graus na quarta e na quinta-feira, sofrendo pequena queda na sexta-feira, quando a máxima prevista é de 27 graus. As nuvens carregadas de uma frente fria provocam chuva a qualquer hora do dia no Rio de Janeiro, no sul do Espírito Santo, no norte de São Paulo e em grande parte de Minas Gerais. A máxima deve chegar aos 32 graus no Rio de Janeiro e em Vitória; Belo Horizonte tem máxima de 26 graus nesta terça-feira. No Centro-Oeste e em Rondônia, o tempo fica instável com previsão de chuva forte. O restante do País tem sol forte e calor. Chove rapidamente à tarde, exceto no interior da região Sul, no extremo norte do Brasil e no Nordeste. Máxima de 34 graus em Manaus e Cuiabá e de 28 graus em Porto Alegre.