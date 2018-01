São Paulo deve ter fortes chuvas nesta quarta-feira O tempo continua complicado na região sudeste do País nesta quarta-feira. Uma frente fria que está perto do litoral do Estado de São Paulo aumenta a instabilidade na região, deixando o dia chuvoso com risco de fortes pancadas de chuva. Na capital e no litoral a temperatura não deve passar dos 26 graus; na região oeste do Estado, a previsão é de máxima de 32 graus nesta quarta-feira.