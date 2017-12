São Paulo deve ter novo sistema de transporte em julho Para coordenar de perto a criação do novo sistema de transporte de São Paulo, o secretário municipal dos Transporte, Jilmar Tatto, transferiu o seu gabinete, em Pinheiros, para o centro de operações da Companhia de Engenharia e Tráfego (CET), responsável pelo gerenciamento do trânsito, no Pari, no centro de São Paulo. Segundo Tatto, a proposta é antecipar vários pontos do processo. A conclusão do sistema está prevista para julho. Em duas semanas, o secretário apresentará 70 ônibus e 200 microônibus novos. Ele afirmou que os contratos com empresários e cooperativas devem ser assinados no mês que vem. "A implantação do novo sistema vem acontecendo todos os dias", afirmou o secretário, que está instalado desde esta segunda-feira na CET. "Mudei o meu gabinete para acompanhar mais de perto a criação e o gerenciamento do novo modelo." Além das mudanças de linhas, que já estão sendo feitas há cerca de 20 dias, Tatto prometeu para as próximas duas semanas a entrega de dois terminais inteligentes, no Jardim Ângela e em Parelheiros, ambos na zona sul da cidade.