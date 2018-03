São Paulo deve ter quarta-feira nublada e com muita umidade A umidade que chega do mar deixa o céu com muitas nuvens na capital e no litoral de São Paulo. Mesmo assim o sol aparece e esquenta um pouco à tarde. A capital tem máxima de 27 graus nesta quarta-feira; no litoral, a temperatura não deve passar dos 26 graus em Santos e no interior, Presidente Prudente pode ter até 32 graus. Na quinta e na sexta-feira, o ar quente ganha força e o sol predomina com temperatura em elevação. Chove rápido no período da tarde. A máxima deve chegar aos 27 graus na quinta-feira e aos 28 graus na sexta-feira. Nesta quarta-feira, uma frente fria deixa o tempo carregado com chuva desde cedo no sul do Espírito Santo, no centro-leste de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Nas demais áreas capixabas e mineiras ainda há risco de temporal. Máxima de 32 graus em Vitória, de 29 graus no Rio de Janeiro e de 26 graus em Belo Horizonte. Também há previsão de chuva forte para Goiás, Mato Grosso e Rondônia; o restante do País tem sol e calor. Chove de forma rápida e isolada a partir da tarde, exceto no Sul, em Roraima e no leste do Nordeste. Máxima de 33 graus em Macapá e Palmas e de 30 graus em Porto Alegre e Goiânia.