São Paulo e Belo Horizonte batem recorde de frio no ano

As cidades de São Paulo e Belo Horizonte bateram o recorde de frio na madrugada de hoje, segundo informações da Climatempo Meteorologia. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou a temperatura mínima de 13,9º C no Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista. Segundo a Climatempo, o recorde anterior era de 15,3º C, no dia 5 de janeiro. Já em Belo Horizonte, foi batido o recorde de frio de 2009 pelo segundo dia consecutivo. De acordo com o Inmet, a temperatura mínima foi de 17,3ºC, o novo recorde, superando os 17,5ºC registrados ontem.

Confira a previsão do tempo

A queda da temperatura foi provocada por uma massa de ar polar que avançou sobre o Sudeste do Brasil. Além do frio, esta massa de ar vai diminuir os níveis de umidade do ar nos próximos dias e as condições de chuva no fim de semana. A expectativa é de que praticamente toda a Região Sudeste do Brasil passe todos os dias do fim de semana prolongado com muito sol, temperaturas típicas de outono e sem os transtornos da chuva.

Na segunda-feira, as áreas próximas ao mar terão um aumento de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde, por conta do deslocamento de uma frente fria. Pode chover inclusive na Grande São Paulo, no litoral paulista e na Grande Rio. A maioria da Região Sudeste não vai sentir a mudança no tempo provocada por esta frente fria. No feriado do dia 21 de abril, na terça-feira, a capital e as praias de São Paulo e do Rio de Janeiro terão predomínio de céu nublado e chuva.