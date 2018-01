São Paulo e Rio têm dia mais quente do inverno As cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro tiveram o dia mais quente deste inverno, nesta terça-feira, 15. Na capital paulista, foram registrados 30,7 graus no Mirante de Santana, na zona norte da cidades. No Rio, foram registrados 36,6 graus, no Realengo, segundo a empresa Climatempo. A umidade continua baixa nas duas cidades, mas a aproximação de uma frente fria, vinda do sul do país, vai amenizar a situação. Em São Paulo, onde a umidade relativa do ar ficou em 27% nesta terça, há previsão de chuva para o início da noite de quarta-feira, 16. Mas o tempo não vai esfriar tanto. "Até o fim da semana, os dias na capital paulista serão de muita nebulosidade e com chuvas durante as noites e as manhãs, principalmente", disse o meteorologista da Climatempo André Madeira. Para quarta, a previsão é de máxima de 28 graus, com mínima de 15 graus. No Rio de Janeiro, o dia foi de muito sol e calor, com mínima de 18,8 graus e umidade chegando a 22% no Campo dos Afonsos. Amanhã, a previsão é de os termômetros cariocas cheguem aos 37 graus. Segundo Madeira, a temperatura só vai diminuir a partir de sexta, quando a nebulosidade vai aumentar, diminuindo o calor. "Chuva mesmo só no Sábado e no domingo, principalmente à tarde", disse o meteorologista.