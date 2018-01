São Paulo entra em estado de atenção por causa das chuvas

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo voltou a entrar em estado de atenção por volta das 18h30 por causa da forte chuva que atinge a maioria das regiões da capital no início da noite deste sábado, 31. As zonas de atenção são sul, oeste, sudeste e marginal do Pinheiros.

A Avenida Vinte e Três de Maio está alagada na altura do Viaduto General Euclides Figueiredo no sentido aeroporto, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A região é transitável, mas, por conta do alagamento, já se formam quase 2 quilômetros de congestionamento.

A Praça da Bandeira também registra alagamento no sentido centro, de acordo com a CET.

Nesta manhã, as regiões sul e sudeste permaneceram em estado de emergência entre 9h e 10h e três pontos registraram alagamentos.