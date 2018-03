São Paulo envia reforço médico para áreas atingidas na serra do Rio

SÃO PAULO - A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo encaminha nesta segunda-feira, 17, duas equipes médicas para auxiliar no atendimento de vítimas das enchentes e deslizamentos na Região Serrana do Rio de Janeiro.

As equipes fazem parte do Grupo de Resgate e Atendimentos às Urgências (Grau) e são especializadas em resgates por meio de helicópteros ou aeronaves em locais de difícil acesso.

Os profissionais possuem treinamento específico para rapel de helicóptero e atendimento remoto. O grupo já participou, em 2009 e 2010, de resgates em situações semelhantes em Maceió, Santa Catarina e São Luiz do Paraitinga.

Além da equipe formada por dois médicos e dois enfermeiros, a Secretaria encaminhou também material e equipamentos necessários para o atendimento, como laringoscópios e monitores portáteis. O pedido de ajuda foi feito pelo Hospital da Polícia Militar do Rio. As equipes embarcarão às 14h40, no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo.