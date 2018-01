São Paulo está em alerta para novas ocorrências de chuvas O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura de São Paulo alerta que a cidade poderá ser atingida outra vez por chuvas fortes nos períodos da tarde e da noite, com o risco de novos pontos de alagamento como os ocorridos no sábado e que, em alguns casos, ainda persistem em diversas áreas da Capital. Segundo a Somar Meteorologia, que integra o CGE, o volume de chuvas neste domingo poderá chegar a 32 mm, ainda assim um volume bem abaixo dos 88 mm registrados no sábado na área da estação Consolação, a mais castigada pelos temporais. Neste domingo, segundo os registros do CGE, já choveu de forma intensa em Itaquera e em Cidades Adhemar. Queda de árvores e alagamentos Após a forte chuva de sábado, seis árvores caíram em São Paulo. Segundo a Defesa Civil, apenas uma atingiu uma residência, na Rua Coriolano, na Lapa, zona oeste de São Paulo. Não houve vítimas. Equipes do Corpo de bombeiros trabalham desde às 9 horas na remoção de duas árvores que desabaram na Rua Embargador Ferreira Franca, altura do número 471, Alto de Pinheiros, e na Rua Cubatão, número 100, Vila Mariana. Nesta última ocorrência, a rede elétrica foi atingida e moradores da região estão sem energia. De acordo com a Eletropaulo, houve poucos chamados, pois as chuvas vieram com fracos ventos. No sábado, a chuva provocou 66 pontos de alagamentos na cidade, 35 deles intransitáveis. Os rios Aricanduva e Tamanduateí transbordaram.