São Paulo faz campanha de vacinação contra sarampo A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo alerta os turistas que forem passar o Carnaval na Bahia para tomarem vacina contra o sarampo até quarta-feira, dia 7. A Bahia vive um surto da doença - com 50 casos confirmados e 58 suspeitos. Trata-se do primeiro surto no País nos últimos seis anos. Para curtir a festa totalmente sem risco, os foliões devem tomar a vacina dez dias antes do possível contato com o vírus. Todas as pessoas devem ser imunizadas, com exceção das que já foram vacinadas ou contraíram a doença. A dosagem está disponível em todos os postos de saúde do Estado, sendo encontrada também nos aeroportos e rodoviárias paulistas. Devem procurar por um médico todos que apresentarem febre e exantema (erupção cutânea), acompanhados de um ou mais dos seguintes sintomas: tosse, coriza e conjuntivite. Desde janeiro a Secretaria promove campanha nos aeroportos com vôos para o Nordeste e rodoviárias da região.