São Paulo já começou a comemorar o 1º de Maio Cerca de 800 mil pessoas já se encontram na Praça de Campo de Bagatelli, Zona Norte de São Paulo, para a comemoração de 1º de Maio, que está sendo organizado pela Força Sindical. Já se apresentaram vários cantores populares que preparam o ato político com a presença de Ciro Gomes, candidato do PPS à presidência. Também vai falar o presidente da Central, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho. Até o fim da tarde vão se apresentar artistas como Vanessa Camargo, Chiclete com Banana e Bruno e Marroni. O evento deve ser encerrado após às 18h. Ao todo se apresentarão 40 artistas. Prêmios O evento vai premiar os trabalhadores com 11 carros, cinco apartamentos e cinco kits de móveis, no valor de R$ 8 mil cada um. Segundo Paulinho, o evento propõe a luta por um Brasil mais justo, mais emprego e reajuste salarial. "Nossos salários caíram muito, por isso temos de exigir aumento real de salários."