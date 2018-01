São Paulo passa a contar com 50 zonas eleitorais A capital paulista passou a contar com 50 zona eleitorais a partir desta terça-feira. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo, foram instaladas hoje mais duas zonas eleitorais na zona leste: a 404ª Zona Eleitoral, em Cidade Tiradentes e a 405ª Zona Eleitoral - José Bonifácio, desmembradas da 353ª Zona Eleitoral - Guaianases. Os eleitores que moram nos bairros abrangidos pelas novas zonas eleitorais e estão sujeitos a cancelamento devem procurar o cartório no novo endereço, até o dia 30 de março. Serão cancelados os títulos dos eleitores que deixaram de votar ou justificar nos três últimos turnos das eleições. Quem vai se inscrever eleitor ou transferir o título deve procurar as novas zonas eleitorais até dia 3 de maio, quando termina o prazo para o alistamento eleitoral. O horário de atendimento dos cartórios eleitorais da capital é das 12h às 18h. As informações são do site do TRE-SP.