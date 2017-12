São Paulo pode ter mais pancadas de chuva nesta tarde A frente fria que estava sob São Paulo se afasta do Estado e as nuvens diminuem no sul e no leste paulista nesta quinta-feira, 15. Faz sol em todo o Estado e a partir da tarde podem ocorrer pancadas de chuva; a máxima prevista na capital é de 31 graus. Na sexta-feira, a previsão é a mesma e, a partir de sábado, outra frente fria chega a São Paulo deixando o céu com muitas nuvens. Na quarta-feira, 14, a capital foi atingida por uma forte tempestade, que causou transtornos em toda cidade. O Aeroporto de Congonhas foi fechado por conta da chuva e às 19 horas, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 160 quilômetros de congestionamento nas vias da cidade, recorde do ano para o horário, que tem média de 114 km. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura registrou 22 pontos de alagamento na cidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer pessoas ilhadas, na zona leste e na zona sul de São Paulo. Também já havia registros de deslizamento de terra na zona leste. Os bombeiros e a Defesa Civil já haviam registrado a queda de pelo menos sete árvores, nas zonas leste e sul da cidade. Nenhuma ocorrência deixou feridos. A chuva também causou problemas nos trens do Metrô de São Paulo, que circularam com velocidade reduzida em quatro das cinco linhas, por conta da forte chuva. A restrição atingia as linhas 1- Azul (Jabaquara - Tucuruvi), 2 - Verde (Chácara Klabin - Vila Madalena), 3 - Vermelha (Corinthians - Itaquera) e 5 - Lilás (Capão Redondo - Largo Treze). Já o sistema da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) operou normalmente.