São Paulo reclama A quem recorrer? Minha empregada solicitou à Comgás para que a empresa analisasse a situação de meu aquecedor. Os funcionários cortaram o fornecimento de gás da parte de cima de meu sobrado porque a instalação não estava dentro das normas. Telefonei para as empresas indicadas pela Comgás, mas ou não fazem o serviço em banheiros ou ignoram o chamado. Por ter sofrido um acidente, faço compressas de água quente e não posso descer a escada de casa para usar o chuveiro elétrico. Estou há mais de um mês sem água quente e corria riscos sem saber. A Comgás deveria ter me comunicado das mudanças, para que as adaptações pudessem ter sido feitas. CARMEN F. FONSECA São Paulo A ouvidora da Comgás, Bete Akemi, informa que, após visita técnica realizada no imóvel, houve a necessidade de plugar o ponto de abastecimento de gás do aquecedor por terem sido constatadas irregularidades técnicas e normativas na sua instalação. Em 4/11, a equipe de emergência da empresa foi acionada para verificar se havia vazamento na instalação interna do imóvel, e não havia. Mas irregularidades técnicas e normativas na instalação do aquecedor foram encontradas, por isso houve a suspensão do fornecimento de gás. Para que a religação do gás para o aquecedor seja realizada, a cliente deve efetuar as devidas adequações. A leitora contesta: O fornecimento de gás ainda está suspenso e não consegui resolver o problema com as empresas indicadas pela Comgás. No último sábado (29/11) uma funcionária disse para eu buscar outras companhias. As cartas devem ser enviadas para spreclama.estado@grupoestado.com.br, pelo fax 3856-2940 ou para Av. Engenheiro Caetano Álvares, 55, 6.º andar, CEP 02598-900, com nome, endereço, RG e telefone, e podem ser resumidas. Cartas sem esses dados serão desconsideradas. Respostas não publicadas são enviadas diretamente aos leitores.