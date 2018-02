São Paulo registra 33 pontos de alagamento O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo (CGE/SP) registrou 33 pontos de alagamento provocados pela chuva forte que caiu esta tarde em praticamente todas as áreas da cidade. Às 19h45 estava em vigor apenas o estado de observação. Os pontos de alagamento intransitáveis na capital paulista eram os seguintes: Avenida Tiradentes, no cruzamento com a Avenida do Estado, no sentido Aeroporto de Congonhas/Santana. Avenida Morumbi, próximo à Avenida Comandante Adibo Ares, pista sentido Marginal Pinheiros/Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi. Rua Ricardo Cavatton, na altura da Rua Hugo D´Antola, em ambos os sentidos, na Lapa. Avenida Valdemar Ferreira, nas proximidades da Rua Romão Gomes, região do Butantã. Marginal Tietê, na Ponte do Piqueri, zona norte da cidade. Viaduto 11 de Onze de Junho, em ambos os sentidos, em Vila Clementino. Avenida Presidente Wilson com a Rua Palmares, nas duas pistas, região do Ipiranga. Avenida Dr. Francisco Mesquita, próximo ao Viaduto Grande São Paulo, nos dois sentidos.